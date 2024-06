Odilardo Silva, a rua esquecida

Obras na via iniciaram há um ano e não foram concluídas

Por IAGO FONSECA

Com a ordem de serviço assinada há um ano, a Rua Odilardo Silva, que interliga bairros das regiões sul e norte de Macapá, ainda não tem previsão de conclusão. A via, que deveria ser requalificada ao longo de seus 2,7 km até o fim de 2023, permanece com remendos na maior parte do percurso, enquanto outras ruas e avenidas recebem novos anúncios de pavimentação no centro da capital.

A via atravessa os bairros do Beirol, Trem, Centro, Laguinho e início do Pacoval, na zona norte. No trecho central, remendos de “tapa-buracos” estão espalhados por toda a pista.

Em junho de 2023, a prefeitura de Macapá anunciou que a rua passaria por serviços de drenagem superficial e profunda, pavimentação, recapeamento, construção de calçadas e sinalização vertical e horizontal. No entanto, a única parte que recebeu os serviços está entre as Avenidas Caramuru, no Beirol, e Acelino de Leão, no Trem. Nem mesmo a sinalização foi iniciada.

A obra tem recursos de emenda federal de quase R$ 7,4 milhões, articulada pelo senador Davi Alcolumbre em 2020, no fim da gestão do então prefeito Clécio Luís. Essa emenda faz parte de um conjunto de contratos anunciados pelo senador, somando R$ 83 milhões para obras de mobilidade na capital.

A Rua Odilardo Silva é uma das alternativas para motoristas que buscam evitar o grande fluxo de veículos nas Ruas Jovino Dinoá e Leopoldo Machado, que teve a ordem de serviço assinada para reconstrução de cerca de 2 km na manhã desta sexta-feira (14), apesar de apresentar melhores condições de tráfego. Além da Jovino Dinoá, foram beneficiadas a Rua Paraná, no Santa Rita, e a Avenida Anhanguera, no Beirol, com um custo total de quase R$ 16 milhões.

O Portal SelesNafes.Com entrou em contato com a Secretaria de Obras do município para entender os critérios de seleção das ruas que são pavimentadas. A secretaria informou que emitirá uma nota oficial sobre a Rua Odilardo Silva em breve.