Veja a mensagem importante contida em Amós 2, e tenha um ótimo dia com o nosso Senhor Jesus!

É comum as campanhas publicitárias do comércio deixarem claro que a “oferta é por tempo limitado”. Em Amós 2, Deus avisa sobre a situação de Israel e Judá, e entendemos mais uma vez que a salvação é gratuita, mas não estará disponível para sempre. Tenha uma ótima quarta-feira (12) com o nosso Senhor Jesus!