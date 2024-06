Operação combate desmatamento no interior do Amapá

Arma de fogo, madeira ilegal e maquinários foram apreendidos em dois meses.

Por IAGO FONSECA

Cinco municípios do Amapá foram alvos da Operação “Protetor dos Biomas” entre março e maio deste ano, pela Polícia Civil do Estado. A ação busca combater crimes ambientais e já registrou 29 ocorrências de desmatamento ilegal, apreensão de madeira, maquinários e arma de fogo.

Entre abril e maio, foram vistoriados 68 locais de desmatamento e apreensão e destruição de 17 maquinários, entre eles, 12 tratores de esteira, nos municípios de Pedra Branca, Serra do Navio, Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Porto Grande. No estado, a ação é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Justiça do Amapá, com ações das Polícias Militar, Civil, Científica e do Corpo de Bombeiros.

“Vamos ampliar a operação nos municípios de Amapá, Oiapoque, Calçoene e demais locais que a gente entenda que ocorre crime ambiental. São locais que a gente já sabe o histórico, então enviamos agentes de inteligência na frente para constatar as denúncias e para sabermos onde melhor operar. Com as ações nesse sentido a gente espera que o padrão de operação se mantenha eficiente e que a gente consiga dar o devido combate e manter a preservação da nossa floresta”, destacou o secretário em exercício da Sejusp, coronel Costa Junior.

A operação, parceria entre os governos Federal e Estadual, tem realizado ações de fiscalização e repressão da criminalidade na Amazônia. Agora, as forças de segurança pública iniciam o trabalho de conscientização para prevenir a queima de vegetação no período de seca que se aproxima nos próximos meses.

“Agora o Bombeiros vai entrar com a parte educativa com algumas campanhas no interior, informando a população que ela não deve queimar a vegetação quando ela estiver seca, que a gente estima que vai acontecer agora no segundo semestre. A Polícia Militar também vai começar agora em junho essa parte educativa com o Batalhão Ambiental, mas vamos fazer ações repressivas na busca e combate ao narcotráfico, a apreensão de arma ilegal, enfim, tudo que for conveniente e necessário para o combate ao crime ambiental”, finalizou o coronel.

Segundo a Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), 25 pontos de desmatamento foram verificados na zona rural do município de Porto Grande, a 110 km de Macapá, no fim de maio. Além disso, foram realizadas fiscalizações em rodovias e ramais para coibir o transporte ilegal de madeira e animais silvestres.