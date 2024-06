Órfão, jovem de 14 anos que morava nas ruas de Santana é assassinado

Crime ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um adolescente de 14 anos foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (10), na Comunidade do Ambrósio, Área Portuária de Santana, a 17 km de Macapá.

Segundo que foi apurado pela Polícia Militar do Amapá, o jovem Nicolas Viana, de 14 anos, seria morador de rua e não tinha paradeiro fixo. Informações colidas no local onde foi baleado indicam que ele seria órfão, a mãe e o pais já teriam falecido, e outros familiares são desconhecidos.

Nicolas ainda chegou a ser socorrido por um casal, que o levou em um taxi até o Hospital de Emergência de Santana, onde ele morreu ainda durante os primeiros procedimentos médicos.

A PM fez incursões na Comunidade do Ambrósio e obteve informações de que o suposto autor do homicídio seria outro adolescente, de 16 anos, que havia fugido do local. A polícia segue em diligências para localizar o suspeito.