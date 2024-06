Chegamos ao capítulo 3 de Amós

Todo mundo já deve ter ouvido uma vez na vida que os “opostos se atraem”. Isso até pode acontecer, mas não quer dizer que os relacionamentos vão durar por muito tempo. Os opostos se atraem, mas são os harmônicos que têm paz. No livro de Amós, vemos um conselho que era dirigido ao relacionamento do povo com Deus, mas que pode ser aplicado em todas as relações. Tenha uma ótima quinta-feira (13) com o nosso Senhor Jesus!