Para evitar desistência de mães e pais, escolas acolhem filhos durante aulas

Crianças são acompanhadas em salas com brinquedos e programações infantis dentro das escolas.

Por IAGO FONSECA

Mães, pais e servidores de duas escolas no Amapá agora contam com uma sala de apoio para deixar seus filhos enquanto permanecerem no ambiente escolar. O projeto “Crescendo Juntos” foi lançado na noite de quarta-feira (5) nas escolas estaduais Mário Quirino, na zona sul, e Rivanda Nazaré, na zona norte de Macapá.

A proposta do projeto piloto é combater a evasão escolar e garantir uma rede de apoio para que estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e alunos do ensino regular no turno da noite possam continuar seus estudos. Enquanto isso, crianças de até 10 anos são acompanhadas por monitores cuidadores em atividades lúdicas e educacionais. Cada escola recebe cerca de 25 crianças.

A estudante Cecília, de 23 anos, tenta conciliar as aulas com a criação do filho de três anos e, por não ter com quem deixá-lo, leva-o para a escola à noite. Para ela, o espaço permitirá que você se concentre mais nas aulas, sabendo que seu filho está seguro e próximo.

“É uma ajuda, as crianças ficam entediadas na sala, começam a querer ir embora ficam e em cima da gente. Não conseguem finalizar. Às vezes, o professor até nos libera mais cedo por causa da criança. Agora, com essa oportunidade, estou conseguindo ficar até o final”, comentou aluna.

No espaço, as crianças têm brinquedos e almofadas para se divertirem, uma área para descanso em redes e mesas, e uma televisão para programas educacionais. Mães que amamentam também podem utilizar a sala em intervalos para alimentar crianças de até três anos.

As unidades educacionais foram preparadas para oferecer um ambiente adequado, colorido e divertido para as crianças. Os cuidadores são capacitados com cursos de primeiros socorros para agirem em qualquer situação atípica, conforme a coordenação do projeto na escola Mário Quirino.

As mães que desejarem usufruir do programa terão de ter 75% de frequência nas atividades presenciais e 50% da pontuação bimestral. A triagem considera aspectos sociais e econômicos das famílias.

“Primeiro, queremos fortalecer a educação de jovens e adultos do nosso estado com esta grande política de combate à evasão, que é um dos fatores que os distanciam. Este espaço foi pensado para isso: a mãe vem para a escola, as crianças ficam acolhidas aqui e recebemos atendimento pedagógico, com música, dança, teatro e informações relacionadas à educação ambiental e cidadania”, explicou Sandra Casimiro, secretária da Educação do Amapá.

A ideia, segundo a secretária, é expandir o projeto para que exista uma sala de acolhimento em cada município do estado. Sandra revelou que, além das duas salas entregues nesta quarta-feira, uma terceira já está pronta e será inaugurada em breve no município de Laranjal do Jari, no extremo sul do Amapá.