Chegamos ao famoso caso de Jonas

A história de Jonas é uma das mais famosas da Bíblia. Ele se recusou a obedecer a ordem de Deus para ir pregar numa terra de pessoas bárbaras e muito violentas. Todos sabem o que aconteceu na fuga do profeta quando ele tentou escapar dessa missão. As tempestades servem para nos colocar no rumo certo. Tenha uma ótima sexta-feira (21) com o nosso Senhor Jesus.