Passageiro morre em colisão com poste na Duca Serra

Por SELES NAFES

Um grave acidente de trânsito deixou um morto, no fim da tarde desta sexta-feira (21), na Rodovia Duca Serra, no Bairro do Coração, zona oeste de Macapá.

De acordo com informações apuradas no local, a Strada vermelha com dois ocupantes trafegava em alta velocidade no sentido Santana/Macapá quando perdeu o controle, passou para a pista contrária e atingiu um poste.

A estrutura tombou, mas ficou presa aos cabos de energia. O passageiro, que não teve a identidade divulgada inicialmente pela polícia, morreu dentro do carro. Parentes foram chamados e e ficaram bastante emocionados.

O condutor foi levado ferido para o Hospital de Emergência de Macapá numa ambulância do Samu. A Polícia Científica foi ao local para determinar as causas do acidente, mas o Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) descartou o envolvimento de outro veículo no acidente.

O sargento Baia, do BPRE, explicou que não foi possível fazer, no momento do resgate, o teste de etilômetro no motorista da Strada, em função do estado dele. O Portal SN identificou o condutor como Matheus Costa.

Uma equipe da Equatorial foi até o local para avaliar os estragos na rede de alta tensão, e se será necessário interromper o fornecimento de energia na zona oeste para substituir a estrutura que tombou.

Policiais que estavam na ocorrência fizeram alertas sobre a falta de redutores de velocidade na rodovia, que foi duplicada até Santana. Há um extenso trecho entre o Coração e a entrada do município de Santana ainda sem iluminação, o que aumenta o perigo na volta para casa.