‘Playboy’ é executado a tiros

Por OLHO DE BOTO

O procurado da Justiça do Amapá, Sebastião Matheus Ferreira Gomes, conhecido como “Playboy”, de 22 anos, foi atacado a tiros na noite desta terça-feira (25) e morreu após dar entrada no Hospital de Santana. O crime aconteceu por volta das 20h30, no distrito de Anauerapucu.

A polícia trata o caso como execução motivada pela guerra entre facções rivais. O 4º Batalhão apurou que o alvo dos criminosos tinha passagem por homicídio e estava com mandado de prisão em aberto.

Testemunhas disseram à polícia que “Playboy” estava em uma parada de ônibus quando dois indivíduos se aproximaram em uma motocicleta e o carona passou a disparar contra ele. Após o ataque, a dupla fugiu sem ser reconhecida, e o caso agora é investigado pela 1ª DP de Santana.