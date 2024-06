PMM anuncia obras e reformas para a assistência social

Obras serão realizadas com recursos de emendas dos senadores Davi Alcolumbre e Lucas Barreto.

Por IAGO FONSECA

Para ampliar e melhorar os serviços para pessoas em situação de vulnerabilidade social e que buscam acesso a benefícios sociais em Macapá, a prefeitura da capital anunciou, na manhã desta quarta-feira (19), quatro obras de órgãos de atendimento em assistência social.

Serão reformados o Centro de Referência em Assistência Social (Cras) União e o Centro de Referência Especializado para Pessoa em Situação de Rua (Centro Pop), no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste, enquanto os prédios do Cras Alegria e o Centro Público de Convivência serão construídos no Complexo Macapá Criança, no Bairro Pedrinhas, na zona sul.

Usuária frequente dos serviços do Cras União, a doméstica Maria Francinete, de 48 anos, vê a reforma como uma possibilidade de melhoria dos serviços já ofertados.

“É muito bom para a comunidade. Às vezes, temos que trazer nosso pai para recadastramento e é mais próximo de casa. Essa reforma vai beneficiar não só a mim, mas a todos os moradores do bairro”, destacou a moradora.

Os espaços são destinados à oferta de programas, serviços e projetos sociais públicos, sejam municipais, estaduais ou federais, para famílias e indivíduos, como a inclusão no Cadastro Único do Governo Federal. Os serviços são voltados a crianças, adolescentes, jovens, idosos e pessoas com deficiência.

“São reivindicações dos próprios usuários para melhorar os serviços. Usuários do Centro Pop fizeram algumas solicitações e adaptações que, ao longo do tempo, viram ser necessárias para ofertar mais conforto. Já o Cras Alegria tem a proposta do prédio novo desde 2021, pois onde funcionava já estava com a estrutura comprometida há bastante tempo”, reforçou Mayla Carvalho, secretária Municipal de Assistência Social.

As reformas no Cras União e no Centro Pop serão realizadas através de emenda parlamentar do senador Lucas Barreto, no valor de R$ 338 mil e R$ 437 mil, respectivamente. O Cras União receberá nova pintura, sala de convivência e palco com área coberta para 55 pessoas.

Já o Centro Pop será ampliado em 50,25 m². O prédio já possui recepção, salas de acolhimento, assistência social, psicólogo, banheiros convencionais e com acessibilidade, bem como vestiários e cozinha.

Novos prédios

Com emenda federal de R$ 1,3 milhão do senador Davi Alcolumbre, o Cras Alegria receberá um prédio novo em uma área de 408,39 m². O espaço contará com salas de atendimento individual, familiar e coletivo, brinquedoteca, espaço para circulação interna e externa, cozinha, área de serviço e banheiros.

Com outros R$ 1,2 milhão articulados pelo senador, será construído o primeiro Centro Público de Convivência de Macapá, para estimular e viabilizar o acesso ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, retirando os usuários do risco social, de acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social.

As novas construções serão localizadas no Macapá Criança, no Bairro das Pedrinhas, ambas com contrapartida do Tesouro Municipal.