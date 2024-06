Polícia desvenda assassinato de locutor

Estado do locutor Naldo Trindade após as agressões.

Da REDAÇÃO

A equipe da Delegacia de Vitória do Jari, no sul do Estado do Amapá, prendeu o homem acusado de causar as lesões que resultaram na morte do locutor Naldo Trindade, que era bastante querido na cidade.

O crime ocorreu no dia 12 de maio. A vítima faleceu dias depois de internada no Hospital de Clínicas Alberto Lima, em Macapá, no dia 30 de maio, em decorrência de infecções causadas pelos ferimentos.

A prisão ocorreu nesta quinta-feira (6), com cumprimento de mandado de prisão. O acusado tem 22 anos de idade, mas a polícia não divulgou o nome dele.

Segundo o delegado Juliano Uzueli, o acusado teria pedido a quantia de R$ 2 à vítima, que se recusou a entregar o valor. Por esta razão, o agressor teria desferido socos e arremessado uma pedra contra o locutor, causando-lhe um grave ferimento na cabeça.

“Em um segundo momento, enquanto se dirigia até a Delegacia para registrar a agressão, a vítima foi agredida novamente, e desta vez o acusado teria lhe aplicado um golpe conhecido como ‘mata-leão’, segurando a cabeça da vítima dentro de uma poça de lama, sendo impedido de continuar em razão da chegada de um vigia, que impediu a morte naquele momento”, relatou o delegado Uzueli.

Após ser socorrido ao hospital local, Naldo Trindade transferido para o Hcal para tratar uma fratura na face do lado direito, mas em decorrência dos ferimentos, acabou contraindo uma infecção. Antes de ser transferido, ele chegou a gravar um vídeo no qual contava como havia sido agredido.

“Com o término das investigações, o procedimento foi relatado e encaminhado ao Poder Judiciário onde, após a análise dos novos elementos de informação fornecidos pela Polícia Civil, o Ministério Público ofertou a denúncia criminal, pelo homicídio consumado, qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, e representou pela prisão preventiva, sendo esta deferida pelo magistrado e devidamente cumprida pela Polícia Civil”, completou o delegado.