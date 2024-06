Polícia flagra carro a mais 170 km/h no Amapá

Infração gravíssima ocorreu na BR-210, no perímetro de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um automóvel foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal em alta velocidade, com mais de 70% do limite máximo estabelecido para o trecho. A infração, de natureza gravíssima, ocorreu no último sábado (15), na BR-210, dentro do perímetro de Macapá.

A polícia não detalhou a marca do carro, mas a velocidade do veículo foi aferida em 173 km/h, num trecho em que o máximo permitido é 100 km/h. A infração foi detectada por radar, resultando em uma grave violação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Após a triagem da imagem capturada pelo radar, a PRF encaminhará uma notificação de autuação ao proprietário do veículo, conforme o Artigo 218 do CTB. Essa infração é classificada como gravíssima, acarretando sete pontos no registro do condutor e a suspensão do direito de dirigir por um ano.