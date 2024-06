Por partilha de bens, homem atraiu ex-esposa para matá-la esganada, diz polícia

Caso ocorreu em Oiapoque, a 590 km de Macapá. Acusado tem 38 anos e foi preso pela Polícia Civil do Amapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A polícia aguarda decisão da justiça, em audiência de custódia, para saber se libera ou mantém preso um homem de 38 anos que tentou matar a sua ex-esposa com as próprias mãos na tarde de quinta-feira (13). O caso ocorreu na cidade de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Ele foi preso pela Polícia Civil do Amapá depois sufocar a mulher, que tem 30 anos, até ela desmaiar e pensar que havia morrido.

Segundo o delegado Átila Rodrigues, na tarde desta quinta-feira, a vítima foi ao Ciosp de Oiapoque, acompanhada de sua irmã. Muito abalada, ela relatou que foi atraída pelo ex-marido com a conversa de tratar de assuntos relacionados à partilha de bens do ex-casal. No entanto, segundo o relato da vítima, o homem a levou para uma área de mata e a sufocou até que ela ficasse desacordada.

“Acreditando que a vítima teria morrido, o homem se evadiu do local, mas retornou pouco tempo depois para confirmar o óbito de sua ex-esposa, instante em que a vítima recuperou os sentidos. A vítima relatou ainda, que chegou a se defecar e a se urinar por conta da esganadura que sofreu, sendo socorrida por sua irmã”, revelou o delegado.

Ele informou ainda, que atendeu a vítima no início do mês de março deste ano, ocasião em que ela relatou que residia com o acusado na cidade de Alenquer (PA) e que, no final do mês de fevereiro, ele a teria lesionado fisicamente na cidade paraense.

Naquela ocasião, a Justiça concedeu à mulher medida protetiva de urgência e estavam em pleno vigor quando o acusado tentou matá-la na quinta-feira.

Por isto, o agressor foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio qualificado, “com emprego de asfixia e majorado por ter sido praticado em descumprimento de medida protetiva de urgência”.