Prefeito é multado 2 vezes no mesmo dia pelo TCE

Conselheiros entenderam que Dr Furlan enviou com atraso relatório de gestão fiscal de 2022 e a lei orçamentária de 2023

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O prefeito de Macapá, Dr Furlan (MDB), terá de pagar duas multas ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá (TCE-AP): uma pelo atraso no envio da prestação de contas e outra por atraso na apresentação da Lei Orçamentária de 2023. As condenações ocorreram na mesma sessão.

A decisão do plenário de conselheiros, no caso do atraso do envio da prestação de contas, aconteceu num processo originado em 2023. O tribunal esperava a prestação de contas da gestão fiscal referente ao 4º quadrimestre de 2022, mas o relatório foi enviado “intempestivamente”, ou seja, depois do prazo fixado em norma.

A assessoria jurídica da prefeitura chegou a ingressar com um recurso que foi analisado pelos conselheiros, mas acabou sendo rejeitado no julgamento do mérito. A relatoria foi da conselheira Marília Góes.

A decisão do pleno do TCE foi pela aplicação de uma multa pessoal ao prefeito Dr Furlan de R$ 4.188,00.

O mesmo ocorreu no processo, também de 2023, que apurou o atraso no envio da lei com a previsão de arrecadação do município para o exercício de 2023.

Sob relatoria do conselheiro Regildo Salomão, a corte rejeitou o recurso e manteve o acórdão que prevê pagamento de mais uma multa.