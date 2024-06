Prefeitura pode perder recursos da Saúde por falta de prestação de contas

Alerta é feito pelo Ministério Público em “ação de obrigação de fazer”, que pede multa ao prefeito Dr Furlan (MDB) em caso de desobediência

Por SELES NAFES

Desde 2021, já na gestão Dr Furlan (MDB), a prefeitura de Macapá não presta contas ao Conselho Municipal de Saúde e à Câmara Municipal sobre a utilização de recursos da Saúde. A informação consta numa “ação de obrigação de fazer” movida pelo Ministério Público do Estado contra a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e o prefeito da capital, que pode ser multado por desobediência.

A ação, com pedido de liminar, exige que a legislação seja cumprida e os relatórios de gastos com a rede de atendimento sejam enviados, referentes ao período de 2021 a 2023, além dos quatro primeiros meses de 2024.

Os conselhos municipais são órgãos colegiados com poder de indicar obras e melhorias no orçamento municipal e fiscalizar a utilização dos recursos a cada quadrimestre.

Em janeiro do ano passado, o MP recebeu ofício do Conselho Municipal de Saúde de Macapá comunicando o que chamou de “resistência por alguns gestores que não compreenderam ou se recusam a compreender a importância do controle social, embora as reuniões ocorridas por colegiado tenham sidos acolhidos pela Secretária Municipal de Saúde, em nada avança os pleitos formulados por esses conselheiros durante o ano de 2022, sobre a necessidade legal de encaminhamento físicos e apresentações dos instrumentos de Gestão (relatórios).

A ação do MP, assinada pela promotora Fábia Nilci Souza, acrescenta que os recursos da Saúde podem ser suspensos (acima), e menciona a divulgação com “muita frequência na mídia local” de obras, reformas e inaugurações na rede de saúde, “porém, nada se fala sobre as deficiências e vulnerabilidades nas unidades existentes. E o mais importante, sem discussão com o controle social, sem apreciação do Conselho, da casa legislativa, o que configura temerária utilização de recurso público”, resumiu.

“O recurso da saúde é público e não privado!”, acrescenta em outro trecho.

Além dos relatórios, a promotora pede a aplicação de multa ao prefeito e à secretária de Saúde em R$ 1 mil por dia de descumprimento. A prefeitura de Macapá ainda não se manifestou no processo e nem publicamente a respeito da ação.