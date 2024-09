Procurado por duplo homicídio trabalhava para prefeitura do interior do Amapá

Condenado a 12 anos, ele prestava serviços em Serra do Navio, como operador de máquinas

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá localizou um homem que estava sendo procurado há quase três anos por um duplo homicídio ocorrido na cidade de Santana, a 17 km de Macapá.

Ele fugiu do cerco policial, mas sabia que o perímetro estava sitiado e, no dia seguinte, foi até a delegacia se apresentar.

Condenado a 12 anos de reclusão, Weslevan Silva de Lima, de 27 anos, chegou nesta quarta-feira (12) ao Ciosp do Pacoval acompanhado de um advogado, em Macapá.

O delegado Leandro leite, chefe da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP) informou que o foragido levava uma vida normal, trabalhando para a Prefeitura do Município de Serra do Navio como operador de máquinas pesadas, no assentamento da comunidade Colônia de Água Branca do Amapari.

Ao saber que os agentes do Núcleo de Capturas estavam a sua procura, decidiu que era o momento de cumprir sua pena.

O mandado de prisão contra Weslevan, válido até 2041, é em decorrência de duas mortes ocorridas no dia 7 de novembro de 2016, no Bairro Hospitalidade, ocasião em que teria se envolvido em uma confusão na Rua Cláudio Lúcio Monteiro, às 5h, e as vítimas acabaram mortas a golpes de faca e terçado.

“Reafirmamos o compromisso da Polícia Civil em garantir que a justiça seja cumprida, trazendo à tona a eficácia e a dedicação de suas operações. A apresentação voluntária deste foragido serve como um lembrete de que, apesar do tempo e das dificuldades, a justiça prevalece”, pontuou o delegado.