Professores efetivos e secretário são demitidos por desvio em Oiapoque

Então secretário de Educação, Antônio Rangel, está entre os demitidos do serviço público. Decisão do prefeito Breno Almeida foi publicada após sindicância interna

Compartilhamentos

Por HUMBERTO BAÍA, de Oiapoque

Depois de mais de um ano, os processos internos que investigavam denúncias de desvio de dinheiro da Educação terminaram nesta sexta-feira (31) com a publicação da demissão do serviço público de vários professores do quadro efetivo, incluindo o secretário de Educação Antônio Rangel Ribeiro da Silva. No total, foi apurado um desvio superior a R$ 3 milhões.

A maioria dos demitidos é de professores concursados, mas também há um vigilante, um agente de fiscalização ambiental e um administrador, também efetivos.

O Diário Oficial publicado ontem traz a datas de 28 e 29 de maio para as demissões, e um relatório da Comissão Processante detalhando os valores recebidos indevidamente. Não ficou claro de onde partiram as operações de transferências bancárias.

Um dos casos descritos é do professor Ângelo dos Anjos Maciel, que teria recebido R$ 333 mil em transferências ilegais, entre outubro de 2022 e agosto de 2023.

Já o então secretário de Educação Antônio Rangel, a comissão apontou que ele recebeu em conta mais de R$ 526,4 mil, entre dezembro de 2021 e outubro de 2023. Além de secretário, Rangel ocupava o cargo efetivo de professor categoria “A”, o topo da carreira do magistério.

Mas, segundo o relatório, o maior valor desviado foi parar na conta do professor José Ribamar Coelho Pereira Júnior: R$ 715,7 mil, no período de dezembro de 2021 a agosto de 2023. Ele também estava no topo da carreira.

LEIA AQUI O RELATORIO

Outros valores desviados:

R$ 412,8 mil, transferidos para a conta do professor Nazareno de Jesus da Silva Ribeiro.

R$ 293,6 mil, transferidos para o professor Rosivaldo Pereira da Silva

R$ 126 mil para o professor Fábio Pereira

R$ 100 mil para o professor Jocivaldo dos Santos

R$ 63 mil professor Gabriel Oliveira Martins

R$ 29,9 mil para o administrador Luís Eduardo dos Santos Monteiro

Os comentários na cidade é de que alguns servidores não se esforçavam para esconder o avanço patrimonial, e teriam investido em veículos e imóveis.

As demissões são assinadas pelo prefeito Breno Almeida (PRTB), que também é acusado de desvio de recursos em obras públicas. No ano passado, ele chegou a ser afastado do cargo por decisão da justiça, mas acabou retornando.

A Câmara chegou a iniciar um processo de cassação, mas uma liminar mandou suspender o procedimento, e o processo não foi julgado até hoje.