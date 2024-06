Pronunciamento de Lula é positivo para o petróleo do AP, avalia senador

Lucas Barreto lembrou da importância do gás para a transição energética do Brasil

Por SELES NAFES

O senador Lucas Barreto (PSD-AP) avaliou com otimismo o pronunciamento do presidente Lula (PT), no início desta semana, de que a Petrobrás não pode perder a oportunidade de pesquisa e exploração de petróleo na costa do Amapá, na chamada Margem Equatorial.

Segundo Lucas, a estimativa da estatal é de que existam 1 trilhão de metros cúbicos de gás natural na costa do Amapá.

“Depois de 18 vezes que subimos à tribuna (do Senado), enfim, chegaram à conclusão de que o gás e o petróleo do Amapá são importantes para o Brasil, inclusive para a transição energética do país, pois o gás é energia limpa”, comentou.

O senador elogiou a nova presidente da empresa, mas fez questão de reconhecer o trabalho e o legado do ex-presidente Jean Paul Prates, um dos maiores defensores da pesquisa e exploração na Margem Equatorial.

Os senadores Randolfe Rodrigues (sem partido) e Davi Alcolumbre (União) também têm se manifestado a favor da liberação da pesquisa.

A Petrobrás ainda aguarda posicionamento do Ibama para a segunda solicitação de licenciamento ambiental para perfurar um poço de pesquisa a 550 km da Foz do Rio Amazonas, a 2,8 mil metros de profundidade.