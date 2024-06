PSD e MDB anunciam apoio à PEC que amplia transposição

Apoio costurado pelo senador Lucas Barreto (PSD-AP) foi anunciado ao lado do candidato à presidência da Câmara, Paulo Brito

Por SELES NAFES

A bancada do PSD na Câmara dos Deputados anunciou, nesta quinta-feira (6), apoio maciço à aprovação da PEC 47, que amplia para 10 anos o período de direito à transposição para servidores dos ex-territórios federais, entre eles o Amapá.

O apoio foi costurado pelo senador Lucas Barreto, presidente do partido no Amapá, e pelo deputado federal Acácio Favacho, que comanda o MDB estadual. O anúncio foi feito ao lado de um dos principais candidatos à sucessão de Arthur Lira no comando da Câmara, Antônio Brito, que garantiu os 44 votos do PSD à proposta. O MDB também soma outros 44 votos. No total, segundo o senador Lucas Barreto, a PEC precisa de 308 votos para ser aprovada no plenário.