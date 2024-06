PT nacional anuncia apoio à pré-candidatura de Paulo Lemos

Apoio foi anunciado em Brasília; aliança une o Partido dos Trabalhos ao Psol e Rede Sustentabilidade

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A executiva nacional do PT anunciou, nesta quarta-feira (19), apoio oficial à pré-candidatura do ex-secretário de Administração do Amapá e ex-deputado estadual Paulo Lemos à prefeitura de Macapá. Foi durante reunião em Brasília, com a presença da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, da presidente nacional do Psol, Paula Coradi, e do senador Randolfe Rodrigues (sem partido).

Os dirigentes defenderam o projeto como um esforço para fortalecer o campo progressista. Paulo Lemos disse que a campanha será pautada no diálogo com a sociedade, na busca por igualdade social e geração de empregos.

“Macapá precisa de uma gestão que olhe para todos os seus cidadãos e cidadãs, e estou preparado para esse desafio,” resumiu.

Em fevereiro, Paulo Lemos chegou a ser recebido por representantes do PT, PCdoB e Rede em Macapá, mas não houve definição após a reunião.

O PT local ainda não se pronunciou sobre a decisão da executiva nacional. No Amapá, a legenda é comandada pelo ex-prefeito de Santana, Antônio Nogueira.