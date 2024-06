Chegamos ao livro de Miquéias

Compartilhamentos

Alguns cristãos, que pregam amor e honestidade, mas na verdade vivem de forma oposta. O profeta Miquéias fez várias advertências sobre o comportamento do povo com práticas sexuais e adoração a deuses pagãos. Nos dias de hoje, isso não é muito diferente na comunidade cristã. Começamos nesta terça-feira (25) a analisar esse novo livro. Tenha um ótimo dia com nosso Deus e Senhor Jesus!