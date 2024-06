“Quanto tiver, a gente gasta”, diz casal sobre compras para o Dia dos Namorados

Raqueline e Carlos revelam que qualquer esforço vale para comemorar o amor

Por IAGO FONSECA

O Centro Comercial de Macapá começa a se encher de clientes em busca do presente perfeito para o Dia dos Namorados, celebrado na próxima quarta-feira (12). A data mobiliza o comércio com promoções atrativas ao público, visando a aquisição de presentes e decorações românticas.

Com dois meses de namoro, os jovens Raqueline Cintia, de 23 anos, e Carlos Guilherme, de 21 anos, já se preparam para a data. O casal conta que, apesar do pouco tempo juntos, já conhece bem as preferências um do outro e, por isso, sabe o que comprar, mas sem estragar a surpresa.

“Ele se adiantou, quer me entregar antes, mas tem que esperar. Só que a gente não têm disso, o quanto tiver a gente gasta, tem que ser um presente bem escolhido”, comenta Raqueline.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio com 400 consumidores, entre 24 de maio e 3 de junho, na capital amapaense, aponta que a preferência dos clientes é por perfumes (37%), roupas (30%) e joias e relógios (15%). Calçados e acessórios, como bolsas e carteiras, aparecem com 14% e 10%, respectivamente.

A pesquisa também constatou que o valor médio gasto em presentes será de R$ 130, com apenas 10% dos entrevistados planejando gastar acima de R$ 300. Os pagamentos à vista, no débito e via Pix são os preferidos dos consumidores de Macapá, enquanto apenas 30% optam pelo crédito e parcelamentos.

“As datas comemorativas são períodos em que os clientes estão mais propensos ao consumo. Os consumidores estão mais motivados a presentear, principalmente por conta das condições especiais de compras e descontos oferecidos no período”, explica Beatriz Cardoso, gerente executiva do Instituto Fecomércio.

Ainda de acordo com a pesquisa, serão movimentados mais de R$ 23 milhões na economia local durante o período. Dos 400 entrevistados, 55% consideram a data uma excelente oportunidade para comprar presentes. Os homens são os mais decididos a presentear, com 56%, enquanto 43% do público feminino tem a intenção de comprar.

O centro comercial é o local preferido dos clientes (52%), seguido por lojas de shopping centers (20%), encomendas de presentes (15%) e compras pela internet (5%).