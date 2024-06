Rotas da Integração quer incluir pequenos produtores

Com 10 anos de existência, o programa do Governo Federal busca desenvolver e ampliar cadeias produtivas na Amazônia.

Por IAGO FONSECA

Uma campanha de mobilização para produtores da Amazônia será veiculada em sete estados da Região Norte do Brasil. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional lançou, neste sábado (15), em Macapá, a nova divulgação do programa “Rotas da Integração Nacional”, que busca desenvolver e ampliar cadeias produtivas.

A proposta é difundir informações sobre o programa, que já existe há dez anos, para atrair novos pequenos produtores familiares, que poderão se beneficiar com capacitações, assistência técnica e financiamento, para se transformarem em agroindústrias exportadoras.

“O Brasil, sob a liderança do presidente Lula, está abrindo novos mercados, está gerando mais confiança para o investidor local e internacional, e a Amazônia e o Amapá não podem continuar, de certa forma, vivendo os indicadores mais desfavoráveis em termos econômicos e sociais”, comentou o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Para exemplificar, ele citou a Rota do Açaí no Amapá, com destaque para produções de cooperativas de produtores como a Amazombai, que reúne trabalhadores da região em prol da venda unificada do produto. Segundo o ministro, a prioridade seria financiar esses trabalhadores cooperados e abrir mercados onde possam disputar espaço.

“Vamos investir R$ 5 milhões de reais para isso, não reembolsáveis, mas a gente prepara essa cooperativa para disputar de igual para igual o mercado local, o mercado nacional, internacional e aí prepara eles também para buscar o recurso reembolsável, que é o financiamento do Banco da Amazônia e outras instituições financeiras”, destacou o ministro.

De acordo com o Governo Federal, o programa de integração alocou R$ 30 milhões para todas as regiões em 2023. Desses, 60% foram destinados ao desenvolvimento da Amazônia com pesquisa, inovação e processamento de alimentos.

Atualmente, o programa conta com 13 rotas, sendo cinco delas estabelecidas na Região Norte: Açaí, Biodiversidade, Cacau, Mel e pescado. No Amapá, somente as Rotas do Açaí, Biodiversidade e Pescado estão estabelecidas.