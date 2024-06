Rusk abandonado doente em caixa comove policiais

Animal de aproximadamente seis anos estava bastante debilitado e foi deixado ao lado de supermercado

Por SELES NAFES

A manhã de domingo (23) estava tranquila para uma equipe de policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar do Amapá, até eles presenciaram uma cena triste. Avisados por um morador, eles encontraram um rusk siberiano adulto, debilitado, dentro de uma caixa de papelão.

O local escolhido para o abandono foi a lateral de um supermercado, no Bairro do Buritizal, na zona sul de Macapá. O belo exemplar da raça tem entre seis e sete anos. Estava com sede, fome e aparentando estar muito doente.

A equipe composta pelo sargento Marcelo Reis e soldados Paula e Zandro foi até o local.

“Colocaram dentro da viatura, não tinha para onde ir, tiraram do sol e deram água, fizeram carinho. Estava muito dócil”, descreve Victor Hugo, da Clínica Animália Popular (Avenida Ernestino Borges, Jesus de Nazaré). Ele foi acionado pelos policiais durante o resgate.

“Como a clínica está em obras, nós conseguimos que um casal policial e bombeiro desse o primeiro atendimento e abrigo. Amanhã (segunda) ele será internado, passará por exames e tratamento. Está doente, com carrapatos, abaixo do peso e ferimentos. Por isso não consegue se mexer”, explicou Victor Hugo.

Ao resgatar o animal, os policiais ficaram comovidos e fizeram uma coleta para ajudar com os primeiros exames. Após o tratamento, ele será encaminhado para adoção.

A clínica também ficou de fazer um boletim de ocorrência registrando o abandono do animal, e imagens de câmeras da vizinhança serão solicitadas para identificar o responsável pelo crime de maus-tratos.