Assim como no trânsito, em muitos momentos da vida temos a oportunidade de fazer o retorno quando percebemos que estamos no caminho errado. Em Amós 4, Deus dá uma nova oportunidade para que o povo se converta. Veja a análise desta sexta-feira (14) e tenha um ótimo fim de semana com o nosso Senhor Jesus!