Sem professor, crianças de escola municipal estão sem aula há dois meses

Escola Profª Eliana Flexa Vilhena, no Jardim Felicidade, aguarda novo professor do fundamental I.

Por IAGO FONSECA

Crianças do 2º ano do Fundamental I estão há dois meses sem professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Eliana Flexa Vilhena, no Bairro Jardim Felicidade, na zona norte de Macapá. A coordenação escolar afirma que um novo educador já foi solicitado.

Pais de alunos denunciaram em grupos de mensagens que pedem informações sobre o retorno das aulas, mas não recebem respostas. O Portal SelesNafes.Com foi até o estabelecimento de ensino e conversou com a coordenação, que confirmou a falta de profissionais.

“É uma única turma e estamos aguardando. O secretário de Educação esteve aqui na sexta-feira passada [31/05] e ele disse que já vai mandar então estamos aguardando. O que aconteceu foi que a professora anterior foi aprovada em outro concurso e saiu da escola. Nós estávamos com quatro carências e três já foram resolvidas”, revelou o coordenador, que se identificou como Paulo.

A escola funciona, segundo a coordenação, nos turnos da manhã e tarde com aulas do 1º ao 5º ano do Fundamental I. A turma do 2º ano do Fundamental, do turno da tarde, não terá prejuízo letivo segundo o coordenador.

“Nós temos grupos de turmas e mantemos contato com os pais. Orientamos que eles busquem a informação na Secretaria de Educação. Quando tiver o professor eles (os alunos) terão os 200 dias letivos normais, até janeiro”, concluiu.

O Portal SN entrou em contato com a Secretaria de Educação de Macapá, que ficou de retornar com uma nota oficial sobre o ocorrido.