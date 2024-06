Sermão da Montanha uniu cristãos e missionários em louvores e orações

FÉ NO MEIO DO MUNDO

Evento em celebração à palavra de Deus ocorreu em duas noites, no Sambódromo de Macapá.

Assim como na abertura, na noite desta sexta-feira (31), muita emoção e orações marcaram a segunda e última noite, sábado (1º) do tradicional Sermão da Montanha, que em 2024 chegou a sua 14ª edição no Amapá. O evento religioso, organizado pela Igreja Quadrangular e Instituto Baluarte, teve apoio do Governo do Amapá.

A programação em celebração à palavra de Deus ocorreu em duas noites, no Sambódromo, zona sul de Macapá. Milhares de fiéis participaram da programação, que teve como tema “Um Encontro de Fé e Esperança”.

“Foi uma programação que englobou toda a família, com participação de evangélicos, católicos e espíritas, a ação se tornou um grande evento cristão do Amapá, onde milhares de pessoas se reuniram para cantar uma boa música, louvar, e para receber uma palavra de Deus”, ressaltou o organizador do evento, pastor Guaracy Junior.

Na tenda de orações, uma equipe de cerca de 150 missionários nacionais e internacionais realizaram orações individualmente. O pastor canadense Randy Clark, que vive no Brasil há 26 anos, conhecido por ser o “missionário da cura”, falou da satisfação em estar presente.

“Estou muito animado em estar nesse estado, tenho vindo ao Brasil cerca de seis vezes ao ano e me surpreendi com o que vi aqui, no Amapá. Senti uma onda de avivamento em 1999 e desde então sigo fazendo esse trabalho. Estamos em um momento de vivenciar muitas bênçãos e curas, esperamos viver muitos milagres nesses dias aqui”, disse Clark.

A programação de abertura reuniu mais de 10 mil fiéis de diversas denominações e credos, que vieram de vários municípios. Na primeira noite, as atrações foram os cantores Bruna Karla e Marquinhos Gomes, ícones da música evangélica e o preletor internacional pastor Randy Clark, conhecido em mais de 50 países pela forma como ministra a palavra de Deus.

Fazem parte do evento cerca de 150 missionários do Canadá e Estados Unidos, que fazem o acolhimento de pessoas que procuram uma palavra de fé e coragem, em um ambiente consagrado como “Espaço de Oração”.

Com o tema “Um Encontro de Fé e Esperança”, a programação também destina um espaço para o recebimento de material como alimentos não perecíveis, cobertores, roupas e outros, destinados as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

No sábado, foi a vez dos preletores internacionais Tom Jones e Charity Seltzer e dos cantores Théo Rubia e Luã Freitas.