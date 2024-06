Servidor de prefeitura do interior é identificado furtando bebedouro

Delito foi descoberto pela Polícia Civil do Amapá. Funcionário foi indiciado.

Um servidor público efetivo da Prefeitura de Ferreira Gomes, a 138 km de Macapá, foi identificado como o suspeito que furtou um bebedouro do órgão público onde ele trabalha.

Nesta quarta-feira, 5, ele foi indiciado por crime de peculato pela Polícia Civil do Amapá. A investigação foi da Delegacia de Ferreira Gomes.

De acordo com o delegado Felipe Rodrigues, o funcionário foi flagrado durante a madrugada do último dia 10, levando o equipamento do prédio público.

“A coordenadora do órgão público municipal registrou um Boletim de Ocorrência informando que o bebedouro havia sido furtado. A equipe de investigação realizou diligências e conseguiu identificar que o crime havia sido praticado por um servidor público”, explicou o Delegado.

Durante interrogatório, o investigado permaneceu em silêncio. O inquérito policial foi concluído e encaminhado à Justiça.