Silvia desmente odontólogo, nega harmonização e diz que recibo é falso

Cassada pelo TRE do Amapá, a deputada falou sobre o assunto num vídeo

Por SELES NAFES

Acusada de usar o fundo eleitoral em procedimento estético, a deputada federal Silvia Waiãpi (PL-AP) se manifestou publicamente pela primeira vez após ter o mandato cassado pelo TRE do Amapá. Num vídeo publicado pelo portal de notícias UOL, ela negou que tenha se sequer feito harmonização facial, e garantiu que o recibo do procedimento que consta no processo é falso.

Sílvia Waiãpi foi denunciada pela ex-coordenadora de campanha, a jornalista Maitê Mastop, de ter ordenado o pagamento do procedimento em agosto de 2022, num consultório odontológico de Macapá. O serviço teria custado R$ 9 mil do fundo de campanha do PL.

Durante o julgamento do processo, no último dia 19 de junho, o Ministério Público Eleitoral exibiu o depoimento do odontólogo William Rafael, dono da clínica, onde ele confirma a procuradores eleitorais que realizou o procedimento na então candidata, e que a conta foi paga pela coordenadora de campanha. O depoimento pode ser conferido no minuto 37 da transmissão do julgamento, que pode ser visualizado abaixo no canal do tribunal.

No vídeo postado pelo UOL, ela afirma que foi levada por Maitê até o consultório apenas para que William Rafael gravasse um vídeo de apoio para a campanha à deputada federal, e que a jornalista não era mais sua coordenadora da campanha.

“Ela se demitiu. Ela pegou um recibo de tratamentos dentários, mas eu não fiz dentário e nem harmonização facial. É um recibo falso que ela foi pegar em meu nome sem eu saber que ela estava indo lá. Não houve saída de dinheiro da minha conta, nem da campanha para esse dentista. Esse recibo é falso”, assegurou.

Até esta terça-feira (25), o TRE ainda não tinha publicado a decisão, e Silvia Waiãpi continuava no exercício do mandato.