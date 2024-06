Chegamos a uma importante lição no Livro de Amós 8

A comida que é desperdiçada daria para alimentar o mundo. O que sobra na mesa de outros, é exatamente o que falta para algumas famílias. Se dividíssemos mais o que temos, muita gente não estaria passando fome. O profeta Amós, no capítulo 8, já fazia esse alerta às pessoas que não ajudavam o próximo e ainda enganavam clientes com balanças enganosas. Tenha uma ótima terça-feira (18) com o nosso Senhor Jesus!