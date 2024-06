Suspeitos de atirar na cabeça de corredor de rua são presos

O crime ocorreu no começo do mês de maio, no município de Santana, onde o atleta reside, a 17 km de Macapá.

Porções de cocaína foram apreendidas pela polícia durante cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, na última sexta-feira (7). As ordens judiciais fazem parte de uma investigação de crime de tentativa homicídio, ocorrida no começo do mês de maio, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Três pessoas acabaram presas, uma delas em flagrante por causa da droga. A investigação é da 1ª DP de Santana. Segundo o delegado Leonardo Alves, a tentativa de homicídio a tentativa de homicídio ocorreu no dia 6 de maio, por volta de 5h, quando a vítima estava saindo de casa, no bairro Novo Horizonte, para praticar corrida.

A polícia apurou que ela foi confundida com um desafeto dos suspeitos, razão pela qual foi espancada. Antes de fugir, os criminosos ainda deram um tiro na cabeça da vítima. Tudo foi registrado por câmeras residenciais. Ela, contudo, sob reviveu. Dias depois, os investigadores identificaram três suspeitos.

“Representamos pela prisão preventiva destes indivíduos, além de buscas em outras residências onde a arma do suposto crime poderia estar escondida. O veículo que, em tese, foi utilizado no crime, foi apreendido. E durante o cumprimento das buscas, em uma das residências, foram localizadas diversas porções de cocaína, razão pela qual foi lavrada a prisão em flagrante do morador do local, que também é um dos suspeitos do crime de tentativa de homicídio”, completou o delegado.

Os três presos, que não tiveram os nomes divulgados pela polícia, foram encaminhados ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá.