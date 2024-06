‘Tia Tatá’ cria Táxi Pet para transportar e acompanhar animais em Macapá

Há um ano, Tatá uniu o amor aos animais ao serviço de transporte exclusivo.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Levar pets até clínicas veterinárias, pet shops e até mesmo na casa de parentes sem transporte próprio não é tarefa fácil. Motoristas de aplicativos raramente aceitam animais nos veículos.

Devido a essa dificuldade, Tamilis Quingosta, conhecida como “Tia Tatá”, começou a ajudar alguns amigos que precisavam de transporte para seus pets. Há um ano, ela criou o Taxi Pet “Garagem da Tatá”.

O que começou como uma ajuda informal se transformou em uma oportunidade de renda extra, segundo Tatá. Hoje, ela presta um serviço exclusivo 24 horas para animais de estimação. O veículo, um Renault Sandero, é totalmente adaptado para receber pets de qualquer porte.

“Esses amigos começaram a me indicar para outras pessoas e em grupos de WhatsApp. Percebi a grande escassez desse serviço na cidade e, mais tarde, vi uma oportunidade de negócio. Hoje, é minha atividade e renda principal”, destacou Tatá, que antes do Táxi Pet trabalhava com artesanato, criando camas de pneus reciclados para animais.

Ela revelou ao Portal SN que, apesar de não realizar resgates, um contrato específico a marcou profundamente, levando-a até um ramal para resgatar um cachorro abandonado. Ninguém mais havia aceitado a “corrida” para o local.

“Algo tocou meu coração para ir. Fui contratada para procurar um cachorro abandonado. Quando achávamos que não íamos encontrá-lo, no último minuto conseguimos pegá-lo e foi muito emocionante. Continuo acompanhando o tratamento e adaptação dele. Ele foi abandonado sem chance de sobrevivência e visivelmente maltratado, tanto que chegou a me morder por trauma”, contou Tatá.

Em seu perfil no Instagram (@garagemdatata), Tatá compartilha o dia a dia de seu trabalho, com interações divertidas com cães e gatos, que já são passageiros frequentes. Ela divulga seu trabalho através de cartões e indicações de amigos.

O serviço não se limita apenas ao transporte dos animais até clínicas veterinárias e outros destinos. Os pets são acompanhados por Tatá, garantindo conforto durante o percurso.

Cada viagem é adaptada de acordo com a necessidade do animal. Gatos, por exemplo, viajam sempre na caixa de transporte, enquanto cachorros que não se dão bem com outras pessoas viajam no porta-malas, separados por uma grade.

“Sempre busco conhecimento sobre eles. Acompanho inclusive cada história, clínica ou não, e mantenho contato com todos os tutores para saber como estão. Lembro do retorno ao veterinário e até do dia de vacina”, finalizou Tatá.