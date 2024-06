Tiroteio deixa 2 mortos e 6 feridos em ponto turístico de Macapá

Um dos criminosos foi morto por rivais; o segundo pela Polícia Miliar

Por OLHO DE BOTO

Dois faccionados morreram e pelo menos seis pessoas ficaram feridas em um tiroteio ocorrido na madrugada de hoje (13), na Praça do Coco, famoso ponto turístico na orla de Macapá.

Segundo a Polícia Militar, tudo começou quando três criminosos em um carro preto chegaram atirando em direção a rivais que se divertiam nos quiosques da praça.

No ataque, um dos alvos dos bandidos foi atingido e morreu no local, mas os disparos dos criminosos também acertaram pessoas que não tinham nada a ver com o embate. Entre as vítimas estava uma menor de idade.

Quando a PM chegou ao local, um suspeito tentava fugir com uma arma de fogo em punho.

A equipe deu ordem de parada, mas os policiais disseram que ele virou e começou a disparar em direção a uma equipe do 6º Batalhão. Um dos tiros acertou o punho de um dos militares, e o atirador, que era ocupante do carro preto, acabou morrendo em confronto.

“Usou uma pistola 380. A equipe respondeu para cima desse indivíduo acertando braço, perna e tórax. O Corpo de Bombeiros constatou o óbito no local. Todo o material colhido foi apresentado no Ciosp do Pacoval para as providências que o caso requer”, explicou o major Ademar, do 6º BPM.

Um dos feridos segue na UTI do Hospital de Emergência de Macapá. Os demais foram socorridos e receberam alta, inclusive, o PM.