Traficante interestadual morre em troca de tiros com o GTA

Troca de tiros ocorreu na Comunidade do Triunfo, no município de Ferreira Gomes, a 138 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem que era investigado por tráfico interestadual de drogas e por uma série de assaltos a comerciantes no interior do Amapá morreu ao resistir à prisão e trocar tiros com uma equipe do Grupo Tático Aéreo (GTA) na manhã deste sábado (15), no município de Ferreira Gomes, a 138 km de Macapá.

Segundo o capitão Bryan Fonseca, do GTA, a equipe estava no reforço do policiamento no município quando recebeu informação sobre o criminoso. A denúncia era de que havia um foragido da justiça amapaense escondido na Comunidade do Triunfo.

Na chegada ao local, os policiais se depararam com um indivíduo armado com uma espingarda. De acordo com i capitão Bryan, equipe deu ordem para lagar a arma, mas o suspeito desobedeceu e efetuou um disparo contra os policiais. Em seguida, ele correu em direção a uma casa, pulou para o quintal e entrou em uma área de mata.

A equipe foi atrás e o localizou mais uma vez, dentro da floresta. Novamente, segundo a polícia, o suspeito optou pelo confronto. Mas, dessa vez, foi atingido no fogo cruzado. Ele foi socorrido ao Hospital de Ferreira Gomes, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito foi identificado como Anderson da Silva Pantoja, de 34 anos, conhecido como ‘Do Boi’ ou Caminhoneiro. Segundo a polícia, ele era faccionado e estava em liberdade condicional cumprindo uma pena de 21 anos e 8 meses por roubo qualificado e porte ilegal de arma.

“O indivíduo que resistiu à prisão e veio a óbito, ele estava sendo investigado por tráfico de drogas estadual. Ele seria o responsável por 30 quilos de drogas apreendidos em uma das nossas operações, na estrada do Jari, onde esse material entorpecente estava escondido na lataria de um carro. Essa droga era trazida de fora do estado, depois vinha para Ferreira Gomes, onde daqui era distribuída. Também devido ao acusado orquestrar assaltos a comerciantes na área de Ferreira Gomes”, resumiu o capitão.

Na casa dele, foram encontrados um tablete grande de crack, três aparelhos celulares, duas armas de fogo tipo espingarda e munições.

“O indivíduo procurou a Comunidade do Triunfo, no município de Ferreira Gomes, para estabelecer moradia ali e dificultar a abordagem policial e facilitar a ação criminosa de tráfico de droga”, afirmou o capitão.

A operação contou com o apoio de policiais da Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP) da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp).