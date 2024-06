Transposição: após parecer do TCU, servidores da Emdesur tiram dúvidas em encontro

Mais de 700 servidores da empresa em processo de extinção tiveram informações com equipe do senador Randolfe Rodrigues

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Dezenas de servidores da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano de Macapá (Emdesur), que podem ser alcançados pela transposição, se reuniram com o senador Randolfe Rodrigues e uma equipe de técnicos para entender o que acontece a partir do parecer do Tribunal de Contas da União (TCU).

O documento, que ainda precisa ser apreciado pelo plenário do tribunal, reconhece o direito do vínculo empregatício com a União dos servidores da empresa que está em processo de extinção. O parecer foi emitido esta semana.

No encontro de ontem à noite (7), os servidores puderem entender os próximos passos do processo. Entre as dúvidas mais frequentes, estão prazos para entrega de documentos, previsão de novas atas e portarias de enquadramento.

Alguns perguntaram, por exemplo, se ainda é possível solicitar a transposição. De acordo com a equipe do senador, os pedidos deveriam ter sido feitos em 2018, quando foi feito o chamamento da Emenda Constitucional 98, junto com todas as outras categorias.

Por enquanto, cerca de 700 servidores da Emdersur devem ser beneficiados com a transposição para os quadros da União.