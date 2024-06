Veja as linhas gratuitas para o ‘Arraiá do Povo’, no Parque de Exposições

Maioria dos veículos partirá de Santana, circulando por Macapá, mas também haverá partidas de Mazagão

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O governo do Amapá anunciou nesta quinta-feira (20) que haverá ônibus gratuitos até o Parque de Exposições da Fazendinha, onde começa amanhã (21) o Arraiá do Povo. Ao todo, serão 12 dias de apresentações de grupos juninos.

As tarifas serão gratuitas entre as 18h e as 6h. Abaixo as linhas disponíveis

Santana/Macapá via Coração

Santana/Macapá via Fazendinha

Santana/Macapá via Km 9

Macapá/Mazagão/Macapá

De acordo com a Secretaria de Estado de Transportes (Setrap), o objetivo é facilitar o acesso e reduzir a possibilidade de congestionamentos na Rodovia JP.

O sistema vai utilizar 25 ônibus, sendo que 20 partirão do terminal de Santana e 5 do terminal de Mazagão, no mesmo itinerário de sempre por dentro de Macapá, em intervalos de até 20 minutos.

Fiscais da Setrap estarão no local monitoramento o funcionamento dos ônibus.

Até o dia 2 de julho, 59 grupos se apresentarão na Cidade Junina. O evento tem recursos do governo do Estado e de emendas dos senadores Davi Alcolumbre (União) e Randolfe Rodrigues (sem partido).