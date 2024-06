Veja como serão os 12 dias de Arraiá do Povo

Evento acontece de 21 de junho e 2 de julho, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

O Governo do Amapá divulgou a programação dos 12 dias do Arraiá do Povo, evento junino que inicia na próxima sexta-feira (21) e vai até o dia 2 de julho, no Parque de Exposições da Fazendinha, na zona sul de Macapá. A entrada é gratuita.

A Cidade Junina foi montada para receber 56 grupos, que participam dos campeonatos municipal e estadual, totalizando mais de 80 apresentações. Para isto, foram destinados R$ 5 milhões, recursos do Tesouro Estadual e emendas parlamentares articuladas pelos senadores Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues.

O Arraiá do Povo reúne os três maiores eventos do segmento no Amapá: o Festival Junino Sandro Rogério, o Forrozão Primo Sebastian e o Arraiá no Meio do Mundo. O Festival Municipal Sandro Rogério, da Liga Junina de Macapá (Ligajum), acontece de 22 a 24 de junho para definir a melhor quadrilha da capital.

Nas apresentações, os jurados irão avaliar temática, coreografia, Miss Caipira, marcador, indumentária, casamento e repertório musical, além de animação e harmonia. Nos dias 25 e 26 de junho, também acontece o 5º Forrozão do Primo Sebastian, realizado em parceria com a Federação de Entidades Juninas e Folclóricas do Amapá (Fejufap). Confira a programação do Arraiá do Povo 2024:

Sexta-feira, 21

Abertura com desfile dos grupos juninos

Demonstração da Quadrilha Coletiva

Show nacional

Sábado, 22 – Quadrilhas Estilizadas

19h30 – Raízes Culturais

19h55 – Estrela Dourada

20h20 – Guerreiros de Fogo

20h45 – Luar do Sertão

21h10 – Coração Caipira

21h35 – Mocidade Cultural

22h – Simpatia da Juventude

22h25 – Reino de São João

22h50 – Explosão Junina

Domingo, 23

19h30 – Evolução Junina

19h55 – Art’s da Amazônia

20h20 – Renovação Junina

20h45 – Pequena Dama

21h10 – Inspiração Junina

21h35 – Revelação

22h – Atração Junina

22h25 – Piriguetes dos Matutos

22h50 – Rosa dos Ventos

Segunda, 24 – Apresentação das Quadrilhas Tradicionais

19h30 – Mistura Junina

19h55 – Explosão do Tempo

20h20 – Considerados dos Matutos

20h45 – Fúria Junina

21h10 – Rosa Branca Açucena

21h35 – Explosão dos Matutos

22h – Dondocas dos Matutos

22h25 – Bagunçados dos Matutos

22h50 – Garota Safada

V Forrozão do Primo Sebastian

Terça-feira e quarta-feira, 25 e 26

5º Forrozão do Primo Sebastian

Escolha da quadrilha representante do Amapá para o Nacional da CONAQJ

Quinta-feira, 27

Show e Programação Cultural

XIV Arraiá no Meio do Mundo

Sexta-feira, 28 – Chave Tio Parente

19h – As Piranhas dos Matutos

19h45 – Mistura Junina

20h30 – As Dondocas dos Matutos

21h15 – Explosão dos Matutos

22h – Estrela Dourada

22h45 – Encanto Junino do Jari

23h30 – Explosão Junina – Porto Grande

00h15 – Império Junino – Mazagão

1h – Explode Coração – Porto Grande

1h45 – Estrela do Norte

2h30 – Reino de São João

3h15 – Xodó Junino

Sábado, 29 – Chave Rian Baena

19h – Os Descendentes dos Matutos

19h45 – Garota Safada

20h30 – As Piranhas do Sem Terra

21h15 – Explosão do Tempo

22h – Coração Mazaganense

22h45 – Art’s da Amazônia

23h30 – Minha Flor

00h15 – Raízes da Fronteira – Oiapoque

1h – Tradição Junina – Santana

1h45 – Simpatia da Juventude

2h30 – Constelação Junina

3h15 – Pequena Dama

Domingo, 30 – Chave Cruella Devainer

19h – Os Aventureiros do Norte

19h45 – Considerados dos Matutos

20h30 – Os Caipiras Afobados

21h15 – Os Bagunçados dos Matutos

22h – Explosão Junina – Macapá

22h45 – Estrela Santanense

23h30 – Coração Caipira – Santana

00h15 – Coração Caipira – Macapá

1h – Brilho Junino – Tartarugalzinho

1h45 – Explode Coração – Santana

2h30 – Revelação

3h15 – Sorriso Cristalino

Segunda, 1 de junho – Chave Sandro Rogério

19h – Rosa Branca Açucena

19h45 – Estrela Kids Tradicional

20h30 – Rosa dos Ventos

21h15 – Mocidade Cultural – Bailique

22h – Evolução Junina

22h45 – Renovação Junina

23h30 – Audácia Junina do Jari

00h15 – Fogo e Folia

1h – Império Amapaense

1h45 – Atração Junina

2h30 – Guerreiros de Fogo

Terça-feira, 2 – Chave Charles Mira

19h – Fúria Junina

19h45 – Imperadores dos Matutos

20h30 – Piriguetes dos Matutos

21h15 – Inspiração Junina

22h – Gaviões do Norte

22h45 – Sensação Junina – Tartarugalzinho

23h30 – Junina Lampião – Calçoene

00h15 – Magia da Juventude

1h – Raízes Culturais

1h45 – Luar do Sertão

2h30 – Sensação Amapaense