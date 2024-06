Vencedora do leilão de arroz é convocada a comprovar capacidade

Empresa de Macapá que vende queijos levantou desconfianças após ter alterado capital inicial dias antes do certame

Por SELES NAFES

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) convocou as empresas ganhadoras do leilão de arroz a comprovar capacidade, entre elas a fornecedora de Macapá que arrematou metade do contrato. O chamado foi publicado neste fim de semana no site da estatal.

Quase duas semanas antes do leilão de 6 de junho, a Wisley A. de Souza LTDA (Queijo Minas) alterou seu capital inicial de R$ 80 mil para R$ 5 milhões, conforme revelaram grupos empresariais e veículos de comunicação de outros estados. A mudança foi realizada em 24 de maio.

Das 300 mil toneladas que serão importadas pelo governo federal, a empresa de Macapá ganhou o direito de fornecer 147,3 mil, a R$ 736 milhões.

A empresa Queijo Minas funciona na Avenida Henrique Galúcio, no Centro, com CNPJ criado em setembro de 2006.

A fornecedora se pronunciou a diversos blogues de política, informando que possui 17 anos de experiência no ramo atacadista, com faturamento de R$ 60 milhões em 2023. E lamentou que grupos contrários estejam tentando afetar sua imagem.

Ela se comprometeu ainda em acelerar a importação de arroz para que o consumidor não seja afetado com o aumento do produto em até 40%.

O leilão de arroz foi anunciado pelo governo federal para mitigar os efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul, responsável por 70% da produção do grão no Brasil. O total a ser investido é de R$ 1,3 bilhão.