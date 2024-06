Vendedores de pipoca e algodão doce têm carrinhos apreendidos no Parque Meio do Mundo

Os carrinhos foram apreendidos por fiscais e guardas da Prefeitura de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Imagens de vendedores de pipoca e algodão-doce tendo seus carrinhos apreendidos por fiscais da Secretaria Municipal de Habitação e Ordenamento Urbano (Semhou), com o apoio de agentes da Guarda Civil Municipal de Macapá, estão repercutindo nas redes sociais. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (31), no entorno do recém-inaugurado Parque Meio do Mundo.

Pessoas que passavam pelo local registraram os trabalhadores vendendo no entorno do complexo turístico. Alguns produtos estavam dentro dos carrinhos que foram colocados em um guincho e recolhidos pela Prefeitura de Macapá.

“Como é que um pai de família vai sobreviver desse jeito? Até quebraram um carro. Nós só estamos ganhando nosso dinheiro honestamente”, disse um dos trabalhadores prejudicados.

Outra pessoa comentou sobre o que supostamente vem acontecendo no dia a dia dos empreendedores: “Batem em cima da cuba, eles já vão esculachando, humilhando. Desde a inauguração dessa praça, eles estão humilhando a gente mesmo, como se a gente tivesse roubado ou feito alguma coisa, porque nem ladrão eles tratam assim”, desabafou.

Depois que as imagens viralizaram nas redes sociais, o subsecretário da Semhou, Sandro Valente, gravou um vídeo explicando o que ele caracterizou como um “pequeno incidente” e afirmou que os ambulantes estavam obstruindo o passeio público e colocando em risco pedestres que estavam expostos à rodovia Josmar Pinto.

Segundo o secretário, os carrinhos deverão ser devolvidos aos empreendedores neste sábado (1°).