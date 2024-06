Vigilante é encontrado morto no local de trabalho

Suspeita é de morte natural, mas caso está sendo investigado.

Da REDAÇÃO

Um vigilante foi encontrado morto no seu local de trabalho nesta manhã de terça-feira (4) na cidade de Santana, a 17 km de Macapá. A vítima, identificada como Antônio Correa Marques, 60 anos, tirava serviço na Casa da Juventude (Caju). Ele era morador do Bairro Paraíso.

O vigilante foi encontrado deitado e embrulhado em uma rede dentro do órgão, segundo a Polícia Militar do Amapá, que isolou a cena do óbito até a chegada de peritos da Polícia Científica.

A suspeita inicial é que ele tenha sofrido um AVC, mas o caso ainda será investigado pela Polícia Civil, que esteve no local e acompanhou o trabalho da perícia.