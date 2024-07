À CNN, Clécio defende petróleo’ e diz que AP vai explorar energia solar e eólica

Governador do Amapá defendeu o petróleo, e revelou que o AP elabora levantamento do potencial da costa do estado

Por SELES NAFES

Em entrevista ao programa Bastidores CNN, hoje (12), o governador Clécio Luís voltou a defender a exploração de petróleo na costa do Amapá, e deixou claro que a Petrobras quer fazer sondagens num local muito distante da Foz do Rio Amazonas, a 540 km de distância.

No entanto, ele acrescentou que o Amapá também quer explorar outras fontes sustentáveis de energia, se referindo à eólica e à solar. Para isso, técnicos do Senai do Rio Grande do Norte elaboraram um atlas que apontará todo o potencial da costa nesse segmento.

“Essa mesma costa que queremos que produza petróleo, nós também queremos que produza energia com o vento e com o sol. Temos as maiores taxas de ventilação do Brasil e de insolação. Esse estudo é financiado por uma emenda do senador Davi Alcolumbre e do então senador Jean Paul Prates (ex-presidente da Petrobras”.

“Não queremos a exploração de qualquer jeito, mas pode financiar a transição energética”, acrescentou.

Ele também comentou sobre as estratégias do Amapá diante do impasse com o Ibama, que ainda não liberou o licenciamento ambiental para a sondagem de petróleo, e dos indicadores ambientais que contrastam com os econômicos e sociais.