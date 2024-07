Quando mudamos, tudo muda

Compartilhamentos

As vezes, perguntamos a Deus porque as coisas não mudam com a gente, mas esquecemos que na maioria das situações a mudança precisa começar dentro de nós. Nosso olhar, nosso comportamento. Foi assim com o profeta Habacuque. Tenha um ótimo domingo (7) com o nosso Senhor Jesus!