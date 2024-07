Acidente na curva da orla deixa uma pessoa morta e outra ferida

Colisão ocorreu em frente ao Complexo do Araxá, na orla sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um acidente de trânsito deixou uma pessoa morta e outra ferida, na madrugada deste domingo (28), na orla, em frente ao Complexo do Araxá, na zona sul de Macapá.

Um carro colidiu com uma motocicleta, que transportava dois ocupantes. A força do impacto lançou o piloto e a passageira ao chão.

Equipes da PM, CBM, e Samu estiveram no local para controlar o trânsito e socorrer as vítimas. Mas, ao chegar, a equipe do Samu confirmou o óbito de um dos ocupantes da motocicleta. Era o piloto da motocicleta, identificado até o momento apenas como Toninho. A outra vítima, uma mulher, foi socorrida e conduzida pelo Corpo de Bombeiros Militar para o Hospital de Emergência.

Segundo relatos de testemunhas, o veículo envolvido no acidente, um Onix, de cor branca, fugiu do local após a colisão. A polícia está em busca de informações que possam levar à identificação e localização do motorista. A investigação também apura as circunstâncias do acidente.