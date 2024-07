Acidente termina em briga em Santana

Após a colisão, vídeos que circularam nas redes sociais mostraram dois homens brigando.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um acidente de trânsito interrompeu o fluxo de veículos e resultou em agressões, nesta quinta-feira (11), no município de Santana, a 17 km de Macapá. O episódio ocorreu no cruzamento da Rua Presidente Costa e Silva com a Avenida Castelo Branco, no Bairro Área Comercial.

Após a colisão, vídeos que circularam nas redes sociais mostraram dois homens brigando. Eles seriam os condutores dos veículos envolvidos no acidente. Um deles parte para cima do outro, que está desatento e mexendo no celular. Logo em seguida, populares aparecem tentando apaziguar o princípio da briga.

A Polícia Militar não confirmou se a briga foi gerada entre os condutores. O acidente não provocou vítimas, apenas danos materiais. Até a última atualização do caso, a PM informou que os envolvidos foram encaminhados ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana.