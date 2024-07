Acusado de estuprar sobrinha, homem é preso por armazenar pornografia infantil

Acusado foi preso no Bairro Renascer, na zona norte de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um homem de 40 anos foi preso pela Polícia Civil do Amapá acusado por estupro de vulnerável e por armazenar vasto material de pornografia infantil. A prisão ocorreu na quinta-feira, no Bairro Renascer, na zona norte de Macapá.

A investigação foi da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra Criança e Adolescente (DERCCA). De acordo com a delegada Clívia Valente, as investigações iniciaram no ano de 2022, quando o indivíduo foi denunciado pela própria irmã por ter abusado sexualmente da sobrinha.

O crime teria ocorrido no ano de 2017, quando a vítima tinha 10 anos de idade. O acusado teria se aproveitado de reuniões familiares, que aconteciam em sua residência aos fins de semana, para abusar da sobrinha.

Além da acusação de estupro de vulnerável, as investigações descobriram indícios de armazenamento de conteúdo de pornografia infantojuvenil. Por isso, a delegada Clívia Valente pediu à justiça um mandado de busca e apreensão, cumprido na mesma ação de captura.

“Em agosto de 2023, o mandado foi cumprido, sendo localizado e apreendido um vasto material, com fotos e vídeos, com conteúdo de pedofilia. Após análise do material apreendido, restou comprovado que, mesmo respondendo criminalmente pela prática do crime de estupro de vulnerável, o acusado continuou cometendo crimes graves contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, consumindo e armazenando conteúdos de material pornográfico com crianças em atos sexuais com outras crianças e adultos em atos sexuais com crianças”, afirmou a delegada.