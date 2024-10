Acusado de estupro tem morte bárbara dentro do Iapen

Detento de 27 anos foi atacado a pauladas e quase foi decapitado

Por OLHO DE BOTO

Uma morte bárbara foi registrada na tarde desta quarta-feira (3), dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), localizado às margens da Rodovia Duca Serra, na zona oeste de Macapá.

Além de quase ter sido decapitado dentro do pavilhão F3, Bruno Lima Ramos foi atacado a pauladas. Uma foto que circula em grupos de WhatsApp mostra o corte no pescoço e muitos hematomas.

Bruno tinha 27 anos e estava preso pelos crimes de furto e estupro. Uma fonte do presídio revelou que um outro presidiário, identificado como José Fagner Lacerda, assumiu a autoria do assassinato.

No pavilhão onde a vítima estava há cerca de 200 detentos, com celas que comportam até 17 presos, segundo informações apuradas pelo Portal SN. A direção do presídio ainda não se pronunciou sobre o homicídio.

A motivação do assassinato é investigada pela Delegacia de Homicídios, que esteve no local.