Adiomar sofre 2ª derrota contra Portal SN

Empresário ao lado do então parceiro político, Gilvam Borges. Em novo julgamento, recurso do empresário contra a primeira decisão foi rejeitado

Por SELES NAFES

Por unanimidade, os juízes da Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Macapá, rejeitou apelação do empresário Adiomar Veronese, e absolveu (mais uma vez) o jornalista Seles Nafes e o Portal SN. O ‘dono dos frangos Aurora’, e sócio de Jaime Nunes em diversos negócios, alegava ter sido ofendido numa reportagem.

A notícia contestada foi ao ar em julho do ano passado, traçando apenas um raio-x político dos bastidores da corrida pelo Palácio do Setentrião.

A reportagem avaliava que uma aliança entre Jaime e Randolfe (Rede/Psol) era quase impossível, já que no grupo de Jaime havia pessoas que atacavam fortemente o senador Randolfe Rodrigues nas redes, entre eles um sobrinho de Adiomar que chegou a ser processado pelo parlamentar.

Adiomar sentiu-se ofendido, alegou que não é político ou pessoa pública, e pediu R$ 20 mil de indenização. Na verdade, o empresário participa da política no Amapá há mais de uma década nos bastidores, e chegou a ser candidato a vice-prefeito em 2016, na chapa de Gilvam Borges, filiado ao Pros.

No primeiro julgamento, na 2ª Vara, a juíza Thina Souza viu somente o exercício do jornalismo, sem ofensas. O relator do recurso na Turma Recursal, o juiz Décio Rufino, também não viu nada que ofendesse o empresário e motivos para reformar a sentença.

O voto dele foi seguido pelos demais magistrados. A defesa do Portal SN foi, mais uma vez, conduzida pelo advogado Pablo Nery.