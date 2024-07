Adolescente que matou sobrinha de 1 ano é encontrada morta em cela

A pequena Izabella Martel morreu no dia 4 de fevereiro de 2023, no Pronto Atendimento Infantil, em Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A adolescente que confessou ter espancado e matado a sobrinha de 1 ano, caso ocorrido em 2023, foi encontrada morta na cela onde cumpria medida socioeducativa por ato infracional análogo a homicídio, no Centro Internação Feminina (CIFEM) – para onde são enviadas menores de idade apreendidas. O órgão fica no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá.

Sem a mesma repercussão de quando a bebê Izabella Martel Ferreira, de 1 ano e 4 meses, morreu após as agressões, a morte da garota ocorreu na madrugada de terça-feira (9).

De acordo com detalhes obtidos pelo Portal SelesNafes.Com, antes do ocorrido, Beatriz, que já estava com 14 anos, chegou a comentar com um dos educadores do CIFEM que “não estava tudo bem, algo incomodava”. Por volta de 3h, no horário de uma ronda, ela foi encontrada morta.

A morte da jovem está sob investigação da Polícia Civil do Amapá. O delegado Paulo Roberto, de Delegacia de Homicídios assumiu o caso. A suspeita inicial é que a jovem tenha tirado a própria vida.

Relembre a morte da bebê

A pequena Izabella Martel morreu no dia 4 de fevereiro de 2023, no Pronto Atendimento Infantil (PAI), no Centro de Macapá. Estava internada desde o dia 26 de janeiro, após ser espancada pela tia em casa, uma vila de quitinetes no Bairro Buritizal.

Quando deu entrada, primeiramente no Hospital de Emergência, a bebê estava desacordada, com hematomas na cabeça e marcas de mordidas pelo corpo. Laudo da Polícia Científica confirmou traumatismo craniano como causa da morte.

Segundo o apurado pela polícia, a mãe não estava em casa no momento das agressões, que foram descobertas quando a própria adolescente pediu ajuda ao ver que a neném estava desacordada. Ela justificou aos vizinhos que Izabella havia caído dentro de casa. Os vizinhos acionaram socorro médico.

Depois disso, a adolescente, que na época tinha 12 anos, fugiu para o conjunto Macapaba antes da mãe das crianças retornar para casa.

À polícia, a agressora afirmou que a motivação para a brutalidade foi a raiva que sentia da irmã (mãe das crianças) por ser, segundo a jovem, menosprezada na família do pai (já falecido à época).