Amapá lidera destinação de emendas parlamentares

Levantamento foi feito com dados do Portal de Orçamentos do Senado, Siga Brasil, e do IBGE.

Da REDAÇÃO

O Amapá lidera proporcionalmente o ranking de emendas parlamentares lideradas em 2024, segundo levantamento divulgado pela Folha de São Paulo no domingo (21). Segundo a publicação, o estudo foi feito com dados do Portal de Orçamentos do Senado, Siga Brasil, e do IBGE.

O levantamento mostra que o governo federal pagou ao Estado este ano R$ 393 milhões em emendas parlamentares indicadas pela bancada amapaense, composta por deputados federais e os senadores Randolfe Rodrigues, líder do Planalto no Congresso, o Davi Alcolumbre, ex-presidente da Casa e cotado por especialistas políticos como favorito na eleição do ano que vem para a presidência do Senado.

O estudo ranqueou todos dos estados de forma proporcional e tendo como critério de cálculo a distribuição per capita dos recursos, o que deixou o Amapá na frente com R$ 535 por habitante.

O valor supera, por exemplo, Santa Catarina, um dos estados mais desenvolvidos do país, que está em penúltimo no ranking, com R$ 71 por habitante, à frente apenas de apenas do Estado de São Paulo, o mais populoso do país, com R$ 55,09 por habitante em emendas parlamentares.

Siga Brasil

O SIGA Brasil é um sistema criado pela Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle e pelo Prodasen para permitir acesso amplo e facilitado aos dados do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI e a outras bases de dados sobre planos e orçamentos públicos de maneira integrada. O acesso aos dados do SIGA Brasil é público.