Amapá promove evento gamer com jogos eletrônicos interativos

Programação será no sábado, 27, e domingo, 28, no Amapá Garden Shopping, em Macapá.

Entusiastas de jogos eletrônicos poderão explorar as novidades do mercado no Summit Amapá Gamer, evento promovido pelo Governo do Estado neste final de semana, em Macapá. A programação ocorrerá no sábado (27), e domingo (28), a partir das 13h, no Amapá Garden Shopping, na zona sul.

O evento oferecerá um espaço interativo repleto de experiências tecnológicas, incluindo games, palestras e competições. A programação visa promover a gamificação nos campos da educação, cultura, esporte e economia inovadora.

O Summit Amapá Gamer conta com investimentos do Tesouro Estadual e de emenda do senador Randolfe Rodrigues.

O evento conta com renomados palestrantes: Kenneth Chang, secretário-geral da Câmara de Commodities da China; Alexander Ospina, presidente da Confederação Panamericana de Desporto Eletrônico; Daniel Córdoba, diretor do curso de mestrado em esports da Wesco; Kristin Anderson, membro do Programa Internacional Educacional de Esports “Changing the People, Changing the World” da Wesco; e Marta Sobral, atleta Olímpica da Seleção Brasileira de Basquete.

Programação

Sábado, 27

Ambiente Interativo de Jogos Eletrônicos;

Vídeo Games VR: experiências imersivas de realidade virtual;

Esporte Virtualizado: atividades e demonstrações de esportes eletrônicos;

Competição: evento qualificatório que abrirá vaga para campeonato nacional.

Domingo, 28

Fórum de Esportes Eletrônicos e Economia Digital/Criativa;

Palestras e debates sobre o impacto dos esportes eletrônicos na economia digital e criativa, além da discussão sobre a importância da gamificação em diversos setores.